Camp reivindica la necessitat d’un recinte per a grans esdeveniments

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha insistit en la necessitat que Andorra disposi d’un gran recinte fix que pugui acollir grans esdeveniments. Preguntat per la possibilitat de canvi de lloc del Cirque, tal com va apuntar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha respost amb un «si hi cap, per què no?», però ha insistit en el recinte multifuncional. «Cada vegada es fan més esdeveniments i més enllà del problema de l’aparcament, tard o d’hora el Parc Central s’urbanitzarà», ha exposat, afegint que en la propera legislatura s’hauria d’afrontar aquesta inversió.



D’altra banda i pel que fa a la negociació dels drets d’autor dels temes que han de protagonitzar l’espectacle Diva d’aquest estiu, Camp ha indicat que s’hi segueix treballant. La companyia canadenca és qui porta la negociació i Andorra Turisme va fixar un màxim de 150.000 euros per pagar aquests drets. Si la xifra se supera, anirà a càrrec del Cirque. El ministre ha admès que «alguna diva que ens hauria agradat no la tindrem» per qüestions de pressupost, però ha assegurat que «en tindrem moltes de molt conegudes».