Petició d’un any i mig de presó per quatre bitllets falsificats

La fiscalia va demanar 18 mesos de presó ferma i una multa de 600 euros per a un home acusat d’haver falsificat i posat en circulació quatre bitllets de 100 euros. Durant el judici celebrat ahir davant del Tribunal de Corts, però, el processat va negar que tingués coneixement que aquells bitllets eren falsos i va explicar que els havia aconseguit en un viatge realitzat a Espanya l’abril del 2016 per contraban. «Vaig transportar tabac de Saragossa a Alacant i quan vaig lliurar la mercaderia em van pagar en metàl·lic amb aquells quatre bitllets», va relatar l’acusat. Just després va desplaçar-se al Principat amb la intenció d’entregar-se a la justícia andorrana, ja que feia mesos que el buscaven per un delicte de furt i havia quedat allà amb el seu advocat.

Execució de qualitat

A la Batllia, van detenir-lo i van confiscar-li els diners que portava a sobre: quatre bitllets de 100 euros que els informes pericials posteriors van confirmar que eren falsos. «Els dos bitllets que vam analitzar eren idèntics, amb el mateix número de sèrie i de planxa, de manera que la falsificació era perillosa perquè es podien confondre amb bitllets reals a simple vista», van declarar a través de videoconferència els dos tècnics del Centre Nacional d’Anàlisi del Banc d’Espanya que van analitzar-los. Pel que fa als altres dos bitllets, ja havien estat comissats anteriorment a Andorra.

L’advocat de la defensa va demanar la lliure absolució del seu client perquè considerava que era impossible que –com se l’acusava des del Ministeri Fiscal– hagués creat i posat conscientment en circulació aquells bitllets si en desconeixia la inautenticitat. A més, va destacar que el processat no havia reincidit en aquell delicte i que calia tenir en compte que s’havia entregat voluntàriament a la justícia i estava a la Comella complint condemna per un altre delicte.