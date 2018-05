Vidal, disposat a lliurar els extractes bancaris a l’oposició

Segons el secretari general de DA, Esteve Vidal, no hi ha hagut clientelisme, ni amiguisme, ni corrupció ni cap irregularitat en el procés de selecció a dit del bufet d’advocats Badia perquè assessori a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) amb els 109 casos que té sobre la taula. Vidal va explicar ahir a la tarda que és treballador assalariat a mitja jornada de l’empresa i que totes les acusacions que es van fer en sessió parlamentaria són «absolutament falses».



Vidal va afirmar que es posa a disposició de tots els parlamentaris per fer-los arribar, si ho demanen, els extractes de la seva nòmina i els comptes bancaris perquè «puguin comprovar el que considerin oportú». «Sempre he estat transparent». Va criticar que cap membre de l’oposició, abans de fer les declaracions, s’hagués posat en contacte amb ell per demanar-li explicacions.



En la darrera sessió de Consell General, on es debatia el suplement de crèdit de 2,9 milions d’euros a l’AREB, es va posar en dubte el procés d’adjudicació directe al bufet. El PS va parlar de «corrupció, amiguisme, clientelisme i irregularitats» en el procés de selecció, i la resta de l’oposició va titllar la relació entre alguns treballadors del bufet, el Govern i el partit del Govern de «poc ètica». Sobre el sobrecost dels processos judicials que criticava l’oposició, Vidal es va excusar i va recordar que no és el representant del despatx d’advocats. Finalment, el secretari general de DA va denunciar «la nova manera de fer política» perquè no respecta les persones. «La política és molt més que posar a la diana l’adversari i disparar per intentar esgarrapar algun vot».



D’altra banda, Vidal va defensar que desconeix la possibilitat de reeditar la llista de Laurèdia en Comú que la setmana passada demanava el conseller de Sant Julià, Josep Roig, informa l’ANA. «Si ells en volen parlar mirarem què es pot fer però és la primera notícia que tinc».