Muntanyes de ‘reality’

«No és ben bé una cursa. L’important no és qui guanya, sinó que tots puguin superar el repte i ajudar-se entre ells per acabar l’etapa». Així descriu Jon Abasolo, director del programa Gailurra Xtreme (un reality de curses de muntanya que emet Euskal Telebista l’objectiu del concurs. Si el lector es pregunta el motiu de l’interès sobtat pels mitjans bascos, la resposta és fàcil: tècnics i concursants aterren avui en terres andorranes per gravar-hi algunes etapes. Els detalls no ens els deixen explicar, per allò de no desvetllar el què passarà abans de l’emissió. Però Abasolo detalla que si han escollit el Principat és perquè «ens va semblar que era el nucli més cridaner i més fort». Així, exposa que «si mires els Pirineus, quan arribes a Navarra jan van de baixada i a Catalunya també, en canvi aquí les muntanyes són més dures».



El director del programa admetia que més enllà de si les etapes eren més dures o menys, un dels inconvenients que els tocarà superar aquest any és la neu, que malgrat ser pràcticament al mes de juny encara s’acumula de manera important a les cotes més altes.



Es tracta de la segona temporada que emeten del concurs. En aquesta ocasió 22 participants hauran de recórrer 400 quilòmetres en diverses etapes i mirar d’arribar al final.

Promoció del territori

Un dels espais que segur que recorreran serà el Parc Natural de les Valls del Comapedrosa. Justament ahir el Comú de la Massana va aprovar un suplement de crèdit de 1.500 euros per fer front a la despesa de manutenció dels tècnics de gravació. El cònsol major, David Baró, va explicar que era una proposta que havien rebut recentment i que han decidit contribuir perquè ho entenen com una bona manera de promocionar la parròquia i el país, ja que es recorreran altres espais del Principat. «S’ha valorat que té una àmplia difusió al País Basc i per tant s’ha decidit de tirar endavant», va exposar.