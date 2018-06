Detinguts amb 1.780 paquets de tabac de contraban

Una dona de 50 anys i un home de 51 no residents van ser detinguts durant la tarda de divendres a la frontera de DCNJ, com a presumptes autors d’un delicte de contraban. Els agents del servei de Duana del Principat els van aturar quan anaven a abandonar el país i van trobar a l’interior del seu turisme particular 1.780 paquets de tabac, valorats en 6.194 euros.



Per altra banda, dissabte al migdia, la Policia va detenir a Encamp un home no resident de 34 anys, com a pressumpte autor dels delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic i contra el patrimoni. Els agents van ser alertats per una discussió i agressió entre conjugues, i van comprovar que la dona presentava hematomes a l’avantbraç. En dur les diligències per maltractament, la Policia va esbrinar que l’home era l’autor del robatori d’una torre d’ordinador, un teclat i un ratolí, tot d’un valor superior als 700 euros, de la biblioteca comunal d’Encamp, fet denunciat al mes d’abril. En el registre domiciliari es va recuperar tot el material sostret. El mateix dissabte de matinada, també a Encamp, una dona i un home residents de 38 i 41 anys respectivament, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La Policia es va presentar al domicili alertats pels veïns; ambdós mostraven diverses esgarrapades.



A més, dilluns passat es va detenir a un home no resident de 49 anys a la frontera del riu Runer, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia pel crebantament de la pena d’expulsió del Principat, per un període de cinc anys.



Dissabte al matí, al Pas de la Casa, un home de 20 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsa identitat. L’interessat va donar verbalment una identitat, però consta al fitxer policíac amb una identitat diferent. Per la tarda, un altre home no resident de 21 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer per un delicte contra la funció pública de desobediència a una ordre d’expulsió del país per un període de tres anys.



Seguretat del trànsit i salut

Respecte a la seguretat del trànsit es van cometre fins a set delictes, tots per homes residents que superaven la taxa d’alcoholèmia permesa. Un d’ells va tenir un accident amb un ferit i un altre va provocar danys materials. Els altres van ser aturats en parada rutinària.



Pel que fa a la salut pública, el dijous al migdia a Escaldes-Engordany, un home resident de 34 anys va ser detingut per la presumpta compra de cinc pastilles d’èxtasi, en un domicili particular d’Encamp. A més, divendres al vespre un home no resident de 37 any va ser detingut a la frontera del riu Runer per possessió d’1,2 grams de cocaïna i dos grams de marihuana, quan accedia al Principat en un turisme particular.



A les 7.00 hores de dissabte, un jove de 22 anys no residents va ser detingut a la mateixa frontera per posseir 0,7 grams d’speed i 3,8 grams de marihuana. També volia entrar al país en un turisme particular.



En total, el Cos de Policia va procedir a la detenció de 19 persones durant la setmana passada (del 28 de maig al 3 de juny).