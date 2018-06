Porta a porta a 2.500 llars per fer créixer el reciclatge

La campanya de sensibilització porta a porta per fomentar el reciclatge arriba, en el Dia mundial del medi ambient, a més de 2.500 llars del país. Des del mes d’abril, quan es va iniciar la campanya, els informadors han fet visites a domicili i han fet difusió de la campanya en diferents punts verds de les parròquies visitades per incrementar la recollida i millorar la qualitat de la selecció dels residus.



Avui se celebra el Dia mundial del medi ambient, que enguany té com a lema Lluita contra la contaminació per plàstics – Si no es pot reutilitzar, refusa’l. El Principat se suma a aquesta fita amb la projecció del documental An Inconvenient Sequel: Truth to Power, demà als Cinemes illa Carlemany, i amb un primer balanç de la campanya de sensibilització per al reciclatge que s’està duent a terme. En sintonia amb el lema del Dia mundial del medi ambient, el Departament de Medi Ambient va iniciar el passat mes d’abril la campanya que porta per lema Recicla’ns però bé, i que vol arribar en total a 7.250 llars i 250 punts verds.



La campanya es va iniciar el passat 16 d’abril i s’allargarà fins al 31 de juliol, i durant aquests mesos els informadors visiten les set parròquies del país per informar, implicar i coresponsabilitzar la ciutadania en la correcta separació de residus, resoldre dubtes i recollir demandes. A més, en cada visita s’obsequia amb una bossa per a reciclatge i es lliura un tríptic informatiu. Fins a la data, l’equip de la campanya ja ha visitat les parròquies d’Encamp, Sant Julià de Lòria, la Massana i Canillo, i aquesta setmana s’inicia la parròquia d’Ordino. Així, a partir de la setmana vinent els informadors recorreran les llars i punts verds de les parròquies centrals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



En total s’han visitat ja més de 2.500 llars i en els punts verds, a peu de contenidor, s’ha informat també a més de 700 persones.



Menys plàstic

A més d’aquesta campanya, el ministeri ha dut a terme diverses accions adreçades a reduir el consum de plàstic, i que s’emmarquen també en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12, de Producció i consum responsables.



Entre aquestes actuacions destaquen la modificació del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic, o la distribució d’ampolles d’aigua reutilitzables, a la Fira d’Andorra la Vella. Amb aquestes iniciatives s’ha actuat en dos dels productes que generen un volum més important de residus plàstics al món.