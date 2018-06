El 2020 se sancionaran els propietaris que no recullin els excrements dels gossos

Si tots els passos que s'han de fer es tiren endavant seguint el calendari previst, a partir del 2020 aquells propietaris que no recullin els fems dels seus cans podran ser sancionats. El projecte de l'ADN caní impulsat pels set comuns, des de ja fa gairebé més d'un any i mig, comença arribar “a una fase avançada” després de molts mesos de canvis. “Sabem que és llarg però són totes les formalitats que hem de fer, per fer-ho bé”, ha justificat la tardança el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, durant la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols. Segons el calendari establert aquest proper setembre s'aprovarà el concurs per trobar l'empresa que haurà de fer les proves d'ADN als gossos i també l'anàlisi dels fems, i al novembre s'adjudicarà. El comú d'Escaldes-Engordany ha estat el facultat per convocar el concurs, en nom de les set parròquies.



El març del 2019 entraria en vigor el regalament del Govern, on s'especifica l'obligatorietat de fer la prova de l'ADN al gos i inscriure els resultats en un registre (de la mateixa manera que és obligatori que el gos porti el xip identificador). Amb l'entrada en vigor del reglament, l'administració deixaria un termini aproximat d'un any per fer la inscripció. Per tant, tot plegat trasllada fins al 2020 l'inici de les sancions. “Fins que no tinguem el cens complet és impossible aplicar sancions”, ha argumentat Mortés. Pel que fa al preu d'aquestes sancions, encara no se'n poden avançar preus perquè no està decidit.



Necessitats dels joves



Carnet Jove vol tenir sobre la taula una fotografia de les necessitats i mancances dels joves andorrans en un termini de divuit mesos. Per això, durant la reunió de cònsols d'aquest dimarts, representants de l'entitat han presentat el projecte davant dels màxims mandataris comunals. El projecte, desglossat en quatre fases, preveu fer entrevistes i sessions de treball amb joves del país i després analitzar les dades obtingudes per generar un pla d'estratègia nacional, que també podria desglossar-se en petits plans locals. La totalitat de la iniciativa necessita prop de 65.000 euros, però l'última fase l'assumirà en la seva totalitat el Carnet Jove. L'organització demana una aportació de 6.757 euros per part dels comuns i del Govern. “Ho valorem positivament, perquè ens servirà per captar realment quines són les mancances i necessitats del jovent”, ha ressaltat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, que malgrat el posicionament favorable tots els cònsols han recalcat que la decisió s'haurà de passar per junta de govern i consell de comú.



Per una altra banda, també s'ha demanat l'increment de la quota anual que paguen els comuns per contribuir amb el Carnet Jove. Des del 2005 que la partida pressupostària, que voreja els 6.500 euros, no s'ha augmentat. L'entitat demana que l'aportació de cada comú es pugui veure incrementada fins als 10.000 euros, per tal de potenciar les accions a desenvolupar.