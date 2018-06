Enllestit el nou protocol d’actuació per a violència de gènere

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va avançar a EL PERIÒDIC que el Govern ja té enllestit el nou protocol d’atenció sanitària en casos de violència de gènere o domèstica que s’ha consensuat amb el SAAS. El ministre va detallar que justament demà el document es presentarà en roda de premsa, alhora que també es donarà a conèixer la guia de col·laboració que s’ha elaborat entre tots els actors implicats en l’àmbit de la violència de gènere i domèstic.



L’anunci va arribar justament el mateix dia que el Govern havia fet pública la resposta a la pregunta parlamentària que havia formulat la consellera independent, Sílvia Bonet, sobre el protocol d’actuació del SAAS en casos de violacions. El cert és que en la resposta es donen les mateixes explicacions que va donar el director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet a aquest rotatiu quan va sorgir la polèmica sobre l’atenció que hauria rebut una dona que ha denunciat una presumpta violació per part d’un membre del cos de bombers.



Amb tot, s’aclareix un dels dubtes que havien quedat oberts: si l’atenció del metge forense es podia fer o no telefònicament com va ser el cas de la denunciant. En aquest sentit, s’especifica que en el cas d’una detecció directa el metge encarregat de la visita és qui decideix si cal activar el forense. Si és així, se li notifica el cas a través del servei de Policia i és el forense qui realitza l’exploració i atenció a la víctima dins el box. Amb tot, si es fixa que no hi ha criteris de valoració judicial urgent, «serà el metge tractant qui actuarà en base a la patologia i/o motiu de consulta».



Quan és una detecció indirecta, també és el forense qui fa l’exploració i l’atenció dins del box i és qui demana determinades proves i l’encarregat de fer la prescripció del tractament. Amb tot, es deixa clar que el forense només actua «a requeriment policial i/o de l’autoritat judicial» així doncs, en el protocol entre el cos d’ordre i l’Àrea de Medicina Legal i Forense s’especifica que aquesta àrea «valorarà la idoneïtat del desplaçament sempre i quan no existeix una obligació legal al respecte».



Amb tot, caldrà veure amb el nou protocol que presentarà el Govern quines seran les directrius que s’hauran de seguir, ja que Espot va avançar que la situació canviarà.