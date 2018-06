Suspens en educació sexual

L’accés a mètodes anticonceptius hauria de ser una prioritat clau per a tots els governs del món, ja que permet als seus ciutadans planificar una vida familiar millor. No sempre és així i l’adquisició d’aquests mètodes sovint es converteix en una mena de gimcana protocol·lària entre metges i farmacèutics, perjudicant greument a qualsevol dona que perd un temps molt valuós per al seu futur personal.



La Contraception Atlas, una iniciativa impulsada pel Fòrum Parlamentari Europeu per a la Població i el Desenvolupament (EPF), formada per experts en salut i drets sexuals i reproductius, ha realitzat un seguiment de polítiques governamentals sobre l’accés a mètodes anticonceptius, el subministrament d’informació en línia i l’assessorament sobre planificació familiar en 46 estats europeus. Andorra és a la cua de tots ells, especialment a l’hora d’accedir a la contracepció amb una nota de 18,8%, mentre que França és el país número u arribant al 90,1% i Espanya obté el 70,1%. D’aquesta manera, el Principat és l’únic país amb una valoració inferior al 40%, juntament amb Grècia (38,8%).



Informació en línia

La despesa que pot suposar per a un govern crear un lloc web oficial que faciliti aquest tipus d’informació és minúscul en comparació amb el finançament que representa el tractament d’un embaràs no desitjat. Dels 46 estats analitzats, només 11 tenen una pàgina web efectiva amb el suport administratiu que ofereix informació sobre els diferents tipus d’anticoncepció. Andorra es troba entre els set únics països que no tenen cap tipus de lloc en línia que informi al respecte, acompanyada d’Albània, Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Grècia i Rússia. Tot i no ser el cas del Principat, a l’Europa de l’est encara prevalen molts falsos mites sobre l’anticoncepció.



Paral·lelament, en els països que hi ha una taxa d’ús anticonceptiu molt baixa, la d’avortament és força elevada. Les decebedores conclusions d’Atlas demostren que el 43% dels embarassos a Europa no són planificats, malgrat que el 69,2% de les dones europees d’entre 15 i 49 anys que estan casades o amb parella estable utilitzen mètodes anticonceptius. Aquesta taxa, però, és inferior a la mitjana de l’ús que se’n fa en regions d’Amèrica Llatina o el Carib.



Reemborsament

Dels 46 països analitzats, 25 no proporcionen cap tipus de reemborsament per contracepció. Entre ells, Andorra. Pitjor és el cas d’ Eslovàquia que té una llei que prohibeix explícitament el reemborsament o el de Turquia que ofereix subministraments d’anticonceptius de manera gratuïta als centres de salut, però només a dones casades. Aqueste xifres sorprenen tenint en compte, una vegada més, el cost relativament petit de plans de prevenció vers la càrrega que representa un embaràs no desitjat, tant per a la mare com per a l’Estat. És més, el reemborsament de l’anticoncepció reversible i d’acció prolongada, com els implants o el DIU, poden ser particularment rentables pels governs. També són mètodes menys propensos al fracàs i mostren un índex de satisfacció més alt que altres anticonceptius.



Pel que fa a la píndola de l’endemà és legal a tots els països d’Europa i només a Andorra, Albània, Hongria i Rússia es requereix una prescripció mèdica per obtenir-la. L’associació Acció feminista es va fer ressò ahir de les dades de la Contraception Atlas per denunciar la situació del Principat en matèria sexual.