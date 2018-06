Rodríguez ja entrena el Vallbanc FC Santa Coloma

Marc Rodríguez va dirigir ahir el seu primer entrenament com a tècnic del Vallbanc FC Santa Coloma, càrrec que ocupa després de la marxa de Richard Imbernón.

«He acceptat per l’experiència que suposa jugar a Europa i per poder fer les coses bé», comentava. Després d’uns anys sense entrenar, va reconèixer que «es va sentir molt atret per la idea» i que, quan va rebre la trucada, s’hi va llançar de cap.

De cara als objectius de la temporada no es vol comparar amb el seu predecessor, però vol «gaudir i intentar fer de l’equip el més competitiu possible». A més, va explicar que és «bastant metòdic» i que li agrada treballar «a nivell tàctic, que sembli un equip de principi a final».

Així mateix, només va tenir bones paraules per la plantilla i va expressar la seva sorpresa «per la qualitat del conjunt i de tota la lliga». Pel que fa a la primera eliminatòria de la Lliga de Campions va remarcar la importància de ser «competitius, amb l’al·licient de què també hi podria haver l’Europa League». «Ara per ara, l’important és gaudir-ho, competir al màxim i arribar el més lluny possible», expressava.

De cara a les noves incorporacions va explicar que l’equip «necessita un poc de tot» i que el sistema li agrada. «Vull un conjunt camaleònic», informava. Ahir es va presentar davant la plantilla i va demanar als jugadors «que es posessin les piles per entrenar».