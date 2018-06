Només tres de cada deu treballadors arriben o superen el salari mitjà

El salari més freqüent dels assalariats al país ronda els 1.700 euros mensuals. Concretament, el Departament d’Estadística calcula que el sou medià –el més habitual– es va situar l’any passat als 1.677 euros. Les dades del Govern també constaten que només un 32% dels treballadors del Principat arriben al salari mitjà, que actualment és de 2.071 euros. Així, 3 de cada 10 assalariats cobren una retribució igual o superior a 2.071 euros mensuals. El 68% restant percep un salari inferior a la mitjana. D’aquests, un 30% del total cobra menys de 1.300 euros.



De la comparació entre els dos indicadors es desprèn que la gran majoria de la població cobra un sou a final de mes uns 400 euros inferior a la mitjana. El portaveu i secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ja va denunciar «l’engany» dels sous mitjans a Andorra. «Perquè la mitjana sigui de 2.000, vol dir que la meitat de la població, és a dir, 35.000 persones, estan cobrant 4.000 euros, i que l’altra meitat, n’està cobrant només 1.000», va explicar a aquesta rotativa la setmana passada.

Les hores extra, incloses

La dada mediana tampoc convenç Ubach, que assegura que la gran part dels treballadors cobren menys de 1.700 euros. «El 50% de la gent cobra sobre els 1.200 euros, treballant més de 40 hores a la setmana», va lamentar el sindicalista.



Ubach va voler aclarir que les estadístiques tenen en compte la remuneració mensual total de cada assalariat, incloent les hores extraordinàries. «Als grans magatzems i als comerços, les feines que ofereixen són de 48 hores perquè fan treballar sis dies a la setmana», va comentar Ubach. «Treballant vuit hores al dia durant sis dies setmanals poden arribar als 1.200 euros, però si treballessin cinc dies, rebrien uns 1.000 euros», va assegurar el sindicalista.



Des de l’USdA, ja han criticat reiteradament les lleis laborals impulsades per DA, en les quals s’ignora la reivindicació dels sindicats d’obligar les empreses a garantir un mínim de dos dies de descans setmanals als empleats.



El Departament d’Estadística també destaca el «possible desfasament» entre hores treballades i assalariats. El fet que es tingui en compte la remuneració de cada assalariat, «treballi les hores que treballi», dificulta la comparació en l’àmbit sectorial i a escala internacional, segons s’admet a la nota facilitada per l’Executiu.



«Si es tingués en compte el nivell de vida d’Andorra, el sou més freqüent hauria de ser de 2.500 euros», va comentar Ubach, lamentant els elevats preus dels lloguers i els alts sous del sector financer.

Desconfiança des de podem

La xifra mediana també continua generant desconfiança per part del nucli de Podem Andorra. Joan Seguí, impulsor del partit polític al Principat, considera que les estadístiques estan igualment «inflades». «Dir que el sou mitjà és de 2.100 euros [dada del mes de febrer i última xifra calculada per Estadística], és un insult, i considerar que la majoria dels treballadors reben sous d’entre 1.600 i 1.700 euros també em costa de creure», va apuntar Seguí.



El líder de la formació també assenyala com a problema les hores extra. «La cultura mediterrània considera que qui fa més hores és millor treballador, i en la cultura del nord d’Europa, es valora més qui en fa menys, perquè és més productiu», va subratllar Seguí.

Un 2% més que el 2016

L’evolució del sou medià mostra un augment molt subtil en els últims anys. Del 2016 al 2017, l’increment va ser del 2%,un percentatge semblant a l’apujada de l’IPC, que es va situar al 2,6%. Així, només va sumar 28 euros d’un any a l’altre. Del 2015 al 2016, el sou medià va passar dels 1.620 als 1.649 euros. Per tant, també va augmentar prop d’un 2%. Respecte al 2010, la xifra ha augmentat només en 30 euros.