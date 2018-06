El TC dona la raó al síndic en l’afer del grup mixt

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara presentat pel conseller general del PS, Pere López, arran de la reestructuració del grup mixt amb l’entrada dels cinc consellers escindits del grup liberal. Així, doncs, l’alt tribunal legitima l’actuació del síndic general Vicenç Mateu, que va destituir Pere López com a president del grup mixt a l’espera que els tres grups que en formen part i la consellera independent es posessin d’acord en el nou rol de cada membre.



El comitè executiu del PS va decidir portar la qüestió a la justícia en sentir-se «lesionats» per les actuacions del síndic i tot denunciant que Mateu havia canviat el criteri de defensar un principi de majoria en comptes d’un principi d’unanimitat com s’havia acordat entre el PS i SDP el 2015 –aleshores els únics dos partits que formaven part del grup mixt–. López també considerava que era «improcedent» la seva destitució com a president del grup i la posterior convocatòria d’una junta de presidents sense que el citessin. De fet, en aquella junta de presidents no hi va haver presència del grup mixt perquè encara no s’havia triat el nou president, càrrec que finalment va ser atorgat a Josep Pintat.



Segons argumenta el Constitucional, el síndic va haver d’actuar en l’afer perquè el president del grup mixt en aquell moment (Pere López) no ho va fer. La justícia entén, doncs, que Mateu va haver d’intervenir perquè la situació es pogués resoldre en un període breu de temps, ja que tot apuntava que internament no es resoldria.



Així mateix, el TC també desestima anul·lar la junta de presidents que va tenir lloc el passat 8 de gener tal com també sol·licitava López perquè ja no se l’havia convocat –el síndic va considerar que ja no era president del grup mixt i que per tant no hi tenia cabuda–.