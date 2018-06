«Tornaré a collir plantes silvestres, però a la Vall d’Incles potser no»

Julián Moreno, l’home de 64 anys que es va intoxicar per haver menjat una herba verinosa, va rebre l’alta mèdica dimarts a la tarda. El resident va estar ingressat dues setmanes en estat molt crític a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM), per problemes cardiovasculars greus. Després de més d’una setmana a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i de patir fins a cinc aturades cardíaques, Moreno ja és a casa, sense seqüel·les, però cansat i confús. Segons el que va explicar ahir a EL PERIÒDIC, continuarà anant al camp a collir plantes silvestres. «Tornaré a agafar-ne, perquè és com si tens un accident de cotxe i no tornes a conduir, però potser a la Vall d’Incles no hi aniré», va apuntar Moreno, que veu «molt improbable» que torni a ensopegar amb una planta tan tòxica.



L’amanida que el va portar, a ell i a la seva família, a l’hospital, era de suposadament coscoll –api silvestre– collit de la Vall d’Incles. «No entenc res, estic seguríssim que era coscoll», va apuntar el pare. El primer que va fer Moreno després de sortir del centre hospitalari va ser tornar al lloc on havia agafat les plantes. Va recollir algunes branques i fulles per enviar-les a un laboratori de toxicologia de Madrid i de Toulousse.



Des de l’institut toxicològic espanyol ja estan analitzant algunes mostres recollides pels metges de l’HNSM. Els resultats mostraran si la causant de la intoxicació va ser la ingesta de tora blava, una de les plantes més verinoses d’Europa i molt abundant al Pirineu. Segons Moreno, creu que el verí provenia d’una altra planta. «És una cosa molt estranya, de tota la vida que vaig allà a collir enciam de font, coscoll i xicoies», va dir Moreno. «Vam menjar una amanida d’api silvestre, que és molt fàcil de diferenciar de la tora. Les fulles de la tora són separades i dentades. Les de l’api són més uniformes», va afegir l’home. A més, Moreno va destacar que, com sol fer quan porta herbes silvestres comestibles a casa, les va netejar, va llançar les fulles que no es mengen i ho va posar tot en remull, amb aigua fresca.



«No vaig notar cap gust diferent», va recordar Moreno, que va ser l’últim a sentir el formigueig al llavi inferior que van percebre la seva filla, Nerea Moreno, i la seva parella, Ainoha Fernàndez. «Poc després de dinar vam trucar a un taxi per anar a urgències... I fins avui», va relatar el pare.

Recuperat del tot

La família de Moreno tenia por que les aturades cardíaques li deixessin seqüeles de per vida. «Per sort, el pisquiatra que em va visitar em va fer una valoració i em va dir que tot està bé. I jo mateix també em trobo bé», va dir. Nerea Moreno i Fernàndez van ser les que van sortir abans de l’hospital, ara fa més d’una setmana. La mare, que també va estar intubada, va rebre l’alta fa una setmana.