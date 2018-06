Més de 1.300 inscrits als Special Olympics

La llei preveu sancions i més pedagogia per evitar desigualtats

A més, s’esperen més de 2.000 persones a l’esdeveniment i hi haurà delegacions estrangeres de Bèlgica, Mònaco, Hongria, Suïssa, Àustria i Índia, a més de l’amfitriona Andorra. Espanya tindrà representació de sis comunitats autònomes a la competició.

D’aquesta manera La Seu d’Urgell i Andorra la Vella es consoliden com a referents per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Per El Periòdic

