L’Escola d’Especialistes de Cine becarà totes les dones inscrites

La seu andorrana de l’Escola d’Especialistes de Cine Ángel Plana ofereix un descompte «superior als 300 euros» sobre la matrícula de 3.600 euros per a totes les dones que s’inscriguin. L’equip directiu ha pres aquesta decisió després de constatar «amb pena» que encara no han rebut cap inscripció per part d’una dona i per això, han decidit reivindicar la participació d’aquestes en el sector i no iniciar el curs a Andorra fins que hi hagi «almenys una alumna», segons va anunciar ahir el director de l’escola al Principat, Gerard Miralles, qui confia que assoliran la fita al setembre i postposen fins aleshores l’inici de les classes.

Gerard Miralles: «No ens ve de gust obrir sense que hi hagi ni una dona [...] volem un canvi de xip sobre la professió, que no és d’homes»



«No ens ve de gust obrir sense que hi hagi ni una dona», va dir Miralles. Ho fan com a «reivindicació» i perquè «volem un canvi de xip de la societat sobre la professió, que no és només d’homes» i també perquè persegueixen l’objectiu de creació d’una selecció andorrana d’actrius d’escenes perilloses que neixi a l’hora que la dels actors i que comenci a competir al mateix temps en el circuit internacional, com ja estan fent els alumnes de les escoles d’Ángel Plana a Barcelona i Madrid, en representació d’Espanya i aconseguint bons resultats, segons Miralles.



Es dona la circumstància que l’escola d’Andorra comptarà amb una de les actrius d’escenes perilloses pioneres a Espanya, Girasol Blanco, qui estarà a càrrec de les classes d’esgrima i d’interpretació, un altre motiu, per reivindicar, encara més la presència de la dona en aquesta escola, va comentar el director. A banda d’aquestes dues assignatures, també s’hi impartiran les disciplines de salt d’altura, equitació, foc, esquí o bicicleta de muntanya, entre d’altres.

Plena ocupació

Miralles ha insistit des de la primera presentació al país de l’escola, el desembre passat, que es tracta d’un ofici amb plena ocupació, especialment en el cas de les dones perquè «a Espanya només hi ha mitja dotzena de dones que s’hi dediquen i van buscadíssimes». A més, ha destacat en diverses ocasions que no hi ha diferències de sou entre actors i actrius d’aquest sector i assegura que tracten tots els alumnes per igual i participen tots en els mateixos exercicis formatius.

Bruixots que han de fer de bruixes

Per il·lustrar la manca d’actrius d’escenes perilloses, Miralles va explicar que ben aviat participarà en el capítol teaser d’una nova sèrie que una productora del país aspira a desenvolupar. «En realitat, necessitaven cremar una bruixa però no hi ha, i ho faré jo», un transvestiment al que Miralles està acostumat perquè costa trobar actrius formades en escenes de foc.

El director de l’Escola d’Especialistes a Andorra destaca que si aquesta sèrie s’acaba desenvolupant i rodant al Principat, «necessitaran una vintena de bruixes» i les hauran d’anar a buscar fora o cobrir amb homes formats. «I aquesta no és l’única productora amb la qual tenim contactes i sabem que hi ha demanda d’aquestes professionals», va concretar Miralles.

Esportistes d’elit

Des de l’escola apunten al col·lectiu d’esportistes d’elit, ja que consideren que és una alternativa complementària a la seva professió o una alternativa després de la retirada.