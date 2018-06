Peñarroya deixa el MoraBanc

El tècnic vallesà va aconseguir amb l’equip del Principat els ascensos a LEB Or i l’ACB, a més d’una Copa Príncep d’Astúries. Les dues primeres temporades a la Lliga Endesa deixava l’equip a la 14a posició. La campanya passada el va classificar per a la Copa del Rei i al campionat finalitzava vuitè, entrant als play-off i caient als quarts de final. Aquest curs ha jugat de nou els play-off, obtenint una sisena plaça al final de la fase regular, que és la millor classificació de l’equip a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Peñarroya marxa amb un balanç de 167 partits oficials guanyats i 133 perduts.

La pròxima temporada Joan Peñarroya no serà l’entrenador del BC MoraBanc Andorra. L’entitat i el tècnic decideixen concloure la seva relació després de vuit temporades. La van començar a LEB Plata i finalitza després de complir quatre anys a la Lliga Endesa.

