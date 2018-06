Vives torna a rebutjar l’eutanàsia en el seu sermó dominical

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives va apel·lar al sermó d’ahir al manament de «no mataràs» per rebutjar el projecte de llei per despenalitzar l’eutanàsia i el suïcidi assistit a Espanya. Vives va recordar que tots els bisbes catalans han expressat «preocupació» per la iniciativa legislativa per debatre al Congrés aquesta despenalització i va destacar que l’Església defensa la mitigació del dolor i el patiment mitjançant cures pal·liatives i l’acompanyament dels malalts.



El copríncep va denunciar en el seu discurs «la distorsió amb què són tractats sovint les malalties greus, la finalització de la vida i l’acompanyament a la mort, que són tan importants per a les persones, les famílies i tota la societat» i va assenyalar que el manament de «no mataràs» és trobar al fonament de «tota ètica veritablement humana i a la tradició cristiana». Vives va criticar que «l’eutanàsia i el suïcidi assistit són presentats avui per alguns com respostes viables i acceptables al problema del dolor i del patiment» perquè «no volem patir».

Mal moral

A més, va afegir: «L’eutanàsia en sentit vertader i propi s’ha d’entendre com una acció o omissió que per la seva naturalesa i intenció provoquen la mort amb la finalitat d’eliminar el dolor mentre que l’Església sempre ha considerat l’eutanàsia com un mal moral i un atemptat contra la dignitat de la persona».



Segons el bisbe, «ningú és l’amo absolut de la vida i no existeix un dret a disposar arbitràriament de la pròpia vida». Respecte de les decisions terapèutiques, el copríncep va considerar que han de tenir «l’origen en els coneixements de la medicina basats en l’evidència i sempre han de perseguir la cura». Per últim, va recordar que «el jurament hipocràtic diu que no s’ha de donar cap droga legal a ningú, encara que la demani, ni suggerir-ne l’ús», informa EFE.