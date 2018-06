Ponsarnau es queda a València després de l’oferta del club

Quan tot semblava a punt perquè Jaume Ponsarnau fitxés com a nou entrenador del MoraBanc hi va haver un canvi de guió: el tècnic de Tàrrega va decidir escoltar l’oferta del València Basket. D’aquesta manera, el nou contracte ja s’està negociant i el català dirigirà la banqueta taronja la temporada vinent. Aquest fet és molt important perquè afecta directament al MoraBanc, ja que ha de seguir buscant un entrenador.

Així mateix, Joan Peñarroya queda descartat com a candidat a dirigir l’equip taronja i sona com a tècnic per a dirigir diverses banquetes, però dependrà dels successos dels pròxims dies. «El que tinc clar és que no tindré la feina a prop de casa però vull un projecte en el qual pugui treballar i si pot ser que sigui com el que he fet durant aquests vuit anys aquí a Andorra. Espero poder venir al Poliesportiu i que ens puguem retrobar», explicava Peñarroya fa uns dies.

Segons explicava Francesc Solana, director esportiu del MoraBanc, a Ràdio Vitòria dissabte, «Ponsarnau era una possibilitat, però n’hi havia més». «El València no ens ha deixat opció», manifestava. En aquest sentit, «primer s’havia de gestionar la sortida de Joan Peñarroya, havíem de veure les possibilitats al mercat i tot i que era un opció, Ponsarnau es queda allà, ara haurem de veure qui és el nou entrenador que creixi amb nosaltres».

Així mateix, va reconèixer que «estem mirant quines possibilites ens dona el mercat i qui accepta el repte de portar-nos més a dalt». «Esperem tancar-ho aviat», afirmava. Pel que fa a la situació del MoraBanc, Solana va explicar que «el club ha anat creixent» i que ara es troba «econòmicament estable i creixent en resultats». «És una situació molt il·lusionant, ens volem mantenir, el següent pas seria saltar al pressupost dels equips més grans però ara no és possible», afegia.

Per tant, aposta per «seguir sortint-nos del guió i a la competició». Referent als play-off, va destacar que «ens va faltar aquesta maduresa al darrer partit» però que a vegades has de perdre aquests duels per «guanyar-los una altra vegada».

«Vam donar la sorpresa al Palau però ens va faltar maduresa per tancar aquell partit, però això ens ajudarà a créixer, com va passar al Poliesportiu quan vam forçar el tercer partit contra el Madrid», de manera que «ens ajudarà i ensenyarà coses per ser un poc millors la temporada vinent», remarcava.

Experiència a València

Ponsarnau va ser l’ajudant de Pedro Martínez i Txus Vidorreta durant les darreres dues temporades a València i per tant, es quedarà com a primer entrenador. Només queda la firma perquè en aquest sentit, el nou contracte ja s’està negociant per les dues parts. Ponsarnau té un gran coneixement de la plantilla i tenia l’opció de desvincular-se dels taronges per anar a un altre club però l’oferta que li van fer va ser difícilment rebutjable i ara, excepte per algun improbable imprevist de darrera hora, passarà a dirigir l’equip que va ser quart a la Lliga Endesa aquesta darrera temporada.

Ponsarnau va acumular cinc temporades com a primer entrenador al Manresa a l’ACB i una i mitja més al Guipúscoa Basket. A més, va ser ajudant de la Selecció espanyola als Jocs de Rio de Janeiro 2016, on van aconseguir una preuada medalla de bronze. Divendres passat, el club valencià va informar a Txus Vidorreta que no li oferien la renovació del contracte. Vidorreta apunta ara a candidat a tornar al Tenerife o a dirigir la selecció espanyola si Sergio Scariolo deixa el càrrec. Així mateix, segons han informat diversos mitjans de València, Ponsarnau «està entusiasmat amb un projecte il·lusionador». Segons va explicar Chechu Mulero a la premsa valenciana, «és l’ideal pel coneixement de la plantilla i té experiència en la màxima categoria del bàsquet del país».

Maldonado, una peça que encaixa

Ara mateix, el MoraBanc barreja diferents opcions. Divendres passar, en la roda de premsa de comiat de Joan Peñarroya, Solana va explicar que hi ha candidats com Ibon Navarro, Salva Maldonado Diego Ocampo o el mateix Txus Vidorreta. «Hem d’escollir algú que accepti el repte i que sàpiga que serà una temporada complicada». No obstant això, el portal Eurohoops va donar a conèixer que l’AEK Atenes estaria interessat a fitxar a Navarro. Aquest mateix portal explicava que «les dues parts mantenen converses» i «que s’espera que Dragan Sakota, que va entrenar l’equip durant la temporada passada es quedi a l’equip però que assumeixi un rol diferent de l’equip». Així mateix, Ocampo encara té contracte amb el seu equip i les opcions de Vidorreta ja les coneixem. D’aquesta manera, coneixent la filosofia del Morabanc, Salva Maldonado seria una peça que podria quadrar tranquil·lament dins la filosofia del club.