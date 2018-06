Detingut per sostreure materials per quasi 4.000 euros

La Policia va detenir el dijous passat a Andorra la Vella un home no resident de 54 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. El servei de seguretat d’un establiment comercial de la capital va requerir la presència dels agents, que van trobar en possessió del detingut 14 cartrons de tabac, un ordinador portàtil i un dron per valor de 1.236 euros que hauria sostret en aquest centre.



A més, el detingut hauria estat identificat com l’autor d’una altra sostracció en el mateix establiment uns dies abans, i en aquella ocasió hauria robat 52 cartrons de tabac per valor de 1.510 euros. El mateix dia, en un altre establiment de la parròquia de Sant Julià de Lòria, la Policia també el va haver de controlar per el robatori de 15 cartrons de tabac i dues pistoles de joguina per valor de 415 euros, motiu pel qual se li va confeccionar una contravenció penal.



Igualment, responsables de seguretat d’aquest darrer establiment van presentar una denuncia per la sostracció de mercaderia diversa, fets que haurien ocorregut el mes passat, i en què el detingut hauria sostret dos trepants, dos aparells làser de mesura i un carro de la compra per un total de 669 euros.



El valor global de tots els perjudicis ascendeix a 3.830 euros.



Altres delictes

A més, la Policia va detenir a la capital un home resident de 39 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat. Els agents van ser requerits per una baralla on s’hauria utilitzat un esprai de defensa i un pal. Al lloc dels fets es va trobar la víctima de l’agressió amb una ferida sagnant al cap (que va requerir deu punts de sutura), fractura d’una falange del dit polze de la mà esquerra i contusions en diferents parts del cos. Segons la Policia, la baralla podria tenir un mòbil de revenja laboral.



Dissabte al migdia, a Escaldes-Engordany es va identificar a un home resident de 43 anys com a presumpte autor dels delictes contra la inviolabilitat de domicili i contra la llibertat. Un inquilí d’una pensió va trucar la Policia perquè durant la matinada anterior hauria estat víctima d’amenaces per part d’un altre inquilí i que s’hauria introduït en la seva habitació esbotzant la porta.



A Andorra la Vella, un resident de 54 anys va ser identificat com a presumpte autor de delictes contra la llibertat sexual, contra la llibertat i contra l’honor.



En total aquesta darrera setmana (del 4 al 10 de juny), el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 13 persones. Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (un), contra la seguretat del trànsit (cinc) i altres delictes (set).