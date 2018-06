Balanç positiu del 17è Mercat Medieval dels Canonges

El Mercat Medieval dels Canonges s'ha reivindicat en l'edició d'enguany amb èxit de visitants i d'activitat. Després d'un any passat marcat per la pluja, enguany la meteorologia ha acompanyat bona part del cap de setmana i ha permès que es pogués celebrar bona part de les activitats previstes, tot i que novament se n'ha hagut de modificar algunes aquest diumenge.

El Mercat va obrir dissabte amb bona climatologia i ha rebut la visita tant de veïns com visitants i aficionats a aquest tipus d'esdeveniments. Entre l'oferta d'activitats hi havia espectacles al carrer, animació infantil, parades d’artesania, gastronomia de proximitat i música del Pirineu.Un total de 6 grups d’animació ha acompanyat els visitants amb les seves habilitats i espectacles: teatre, lluites de guerrers, màgia, balls de gegants, tallers i jocs infantils, cercaviles musicals, concerts, contacontes, tir amb arc i visites guiades, entre d’altres.

A banda del carrer Canonges, on es podia trobar un centenar de parades, el Mercat Medieval ha ofert activitats en cinc espais del centre històric: la plaça dels Oms, la sala Sant Domènec, el pati de la Biblioteca Sant Agustí, la plaça Soldevila i l’Espai Ermengol. L’oferta gastronòmica es concentrava en quatre zones: el carrer Santa Maria, amb el Forn Duat i la Creperia La Capibara; el carrer Sant Just amb el Zoco de la Rabha Assat i la cerveseria Lupus; i la placeta de Sant Roc, amb la pizzeria Els Traginers, la cerveseria VIP, cocktails de Luisa Sala i el bar La Tasca. La Fonda Jové també ha ofert un menú medieval.

Èxit del nou Sopar Popular

Una de les novetats destacades d'enguany, també en l'àmbit gastronòmic, ha estat el Sopar Popular promogut pels mateixos veïns i comerciants del carrer dels Canonges. La crida va tenir una bona rebuda i s'hi van sumar més d'un centenar de persones, que van gaudir de la vetllada, acompanyada de música en directe.

Al carrer Lluís de Sabater hi havia instal·lada la Taverna Medieval on els visitants hi podien trobar les ofertes per menjar i beure amb l’associació de productes artesans de la comarca Menja’t l’Alt Urgell, amb menús elaborats amb productes de proximitat. També hi han estat d'altres productors locals com ara Arròs a Taula, la Cerveseria VIP, la xurreria Reyner i la Creperia Las Artesanas. Aquest espai gastronòmic estava amenitzat amb concerts de música tradicional del Pirineu amb els grups Astorets del Pirineu, el Grup de Ranxeres Pirimex, el duet Liv Halum i Ivan Garriga, l’Orquestrina Trama i En Pepón de Bellestar.