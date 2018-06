Discrepàncies per les excursions guiades al Roc de les Bruixes

El Roc de les Bruixes segueix sent font de discrepàncies entre el departament de Cultura i l’arqueòleg Gerard Remolins, al capdavant de l’empresa Regirarocs. En aquesta ocasió la divergència de criteris gira al voltant de la necessitat o no d’haver de demanar una autorització específica cada vegada que es planteja una visita guiada al monument petri de Prats. Per al Govern, cal entrar una sol·licitud per demanar el permís mentre que l’arqueòleg creu que aquest tipus d’activitats són intrínseques a la naturalesa de la seva professió que està autoritzat a exercir al país.



Regirarocs s’autodefineix com una empresa de «recerca, conservació i difusió del patrimoni cultural i natural dels Pirineus» i va publicar ahir al seu perfil de Facebook la propera visita guiada al Roc de les Bruixes, prevista pel dia 21, coincidint amb els solstici d’estiu, una data tradicionalment vinculada als aquelarres. Remolins fa aquesta activitat sempre durant les mateixes dates del mes de juny «des del 2015, no és un fet excepcional, cada any per a aquestes dates es fa una visita i la publiquem més o menys una setmana abans», va comentar. L’extraordinarietat d’aquest any rau en la polèmica protagonitzada per la directora de Cultura, Montserrat Planelles, i Remolins sobre què es pot dir i què no del Roc de les Bruixes o fins i tot en quina quantitat.

Permisos previs

Planelles, en declaracions davant la premsa la setmana passada va assegurar que les visites guiades es podrien seguir fent al Roc de les Bruixes però, «com sempre, sota autorització». I concretant sobre les activitats periòdiques de Regirarocs va afegir: «El senyor Remolins ho sap perquè cada mes de juny demana autorització i se li atorga sempre, es poden fer visites autoritzades al Roc de les Bruixes sense cap problema». Ahir mateix el Govern va tornar a confirmar aquest procediment: «S’ha de demanar autorització per a cada visita». En canvi, Gerard Remolins va assegurar que «mai han demanat un permís concret» per a les visites guiades als gravats rupestres i va reiterar que les paraules de Planelles no eren certes perquè la seva empresa mai havia seguit aquest tràmit burocràtic.

Competències provades

Remolins va explicar que els anys previs no han demanat una autorització concreta perquè «no hi ha cap reglament que indiqui que s’ha de sol·licitar» un permís per fer una visita guiada a un patrimoni protegit que està en un camí enmig de la muntanya. A més, «entenem que està dins de les activitats per a les quals estem autoritzats a través del registre comercial». A més, l’arqueòleg també explica que per aconseguir aquesta autorització van haver de «provar que tenim la formació específica» a nivell universitari i professional.



Remolins esgrimeix també un altre argument que reproduïm en aquesta pàgina, una resolució en què Cultura «pren nota de la notificació sobre la seva activitat, la qual queda registrada per tal que formi part de la llista de proveïdors de serveis relacionats amb el patrimoni cultural andorrà». El director de Regirarocs va demanar aquest document el 2017, després que «m’arribessin veus que em volien sancionar» per les activitats al voltant del Roc de les Bruixes, segons va explicar. A més, durant aquest període també va mantenir una conversa personal amb responsables de Cultura en la qual aquests li haurien assegurat que en cap cas aquesta era la intenció i durant la qual fins i tot haurien lloat la seva tasca de difusió del patrimoni.

Bruixes a l’estiu

A banda de les llegendes i les històries sobre l’augment de l’activitat de les bruixes al voltant del solstici, l’arqueòleg va explicar que la llum durant aquests dies incideix d’una manera especial al capvespre sobre els gravats prehistòrics: «Les línies principals estan perpendiculars a la llum i això provoca que l’ombra els doni un volum especial i un to més bucòlic». Encara que és desconeix si els autors dels gravats els van fer amb aquesta intenció, com aclareix l’expert.

La sortida

Regirarocs ha limitat les places de l’activitat a 25 persones per «garantir la viabilitat i no afectar el jaciment» i confirma que l’interès ha crescut respecte d’altres anys: «ja hi ha 16 reserves». S’hi explica l’entorn natural i diferents teories sobre l’origen del Roc de les Bruixes.