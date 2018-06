SDP creu que la transitòria per al tabac és «un engany»

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va reiterar un cop més que és «un engany» pretendre que la transitòria dels 30 anys per al tabac resolgui la situació econòmica del país. «Encara que es respecti, el contraban s’ha acabat i el comerç normal de venda de tabac no farà tornar a repuntar els ingressos de duana per importació de cigarretes. Això és una evidència; el Govern ho sap i ho amaga», va dir amb contundència el president de la formació.

SDP va expressar la seva preocupació durant la roda de premsa d’ahir per la reducció dels ingressos provinents del conjunt de mercaderies importades en els cinc primers mesos de l’any, que han disminuït gairebé un 20% respecte del mateix període de l’any anterior. Dels més de 85 milions recaptats en aquest període, una mica més de la meitat procedeixen de la importació de tabac. Bartumeu va criticar «la falta de previsió» del Govern i va lamentar que «en set anys i amb dues majories absolutes no hagi sabut veure o volgut un nou model econòmic que doni altres sortides més enllà del comerç del tabac».

En clau electoralista

De fet, el president d’SDP va considerar que el cap de l’Executiu, Toni Martí, només està preocupat per arribar a les properes eleccions i que amb l’excusa de la transitòria «explicarà a les famílies vinculades a l’explotació del tabac que ha arreglat el problema per als propers trenta anys, quan en realitat està enganyant la ciutadania». Des de la formació, sense especificar que seria part del seu programa electoral, van apuntar com a possibles solucions «impulsar un nou model de desenvolupament econòmic, reforçar l’actuació dels serveis i implementar d’una vegada per totes la regulació del sector financer que recull l’acord monetari».