Escaldes pot mantenir la mútua mentre el TS no resol el recurs

El Comú d’Escaldes-Engordany podrà mantenir vigent la mútua dels agents de circulació mentre el Tribunal Superior (TS) no resol l’incident de nul·litat que la corporació va presentar contra la darrera sentència d’aquest tribunal. Segons va informar el comú escaldenc, el TS ha acordat suspendre cautelarment l’execució de la sentència en relació a la mútua, ja que entén que l’execució immediata podria comportar «perjudicis desmesurats».



L’administració local havia demanat la mesura cautelar després de rebre, el 24 de maig passat, una sentència del TS que estimava el recurs d’apel·lació dels agents de circulació i obligava la corporació local a anul·lar la mútua creada per donar cobertura complementària en els casos de baixes per accidents laborals o malalties professionals.



Arguments

En l’incident de nul·litat plantejat pel comú s’argumentava, entre d’altres, que mentre transcorria el procés de contractació pública d’una pòlissa d’assegurança era necessari continuar efectuant les retencions previstes a l’Ordinació de la mútua per tal de garantir als agents el manteniment i continuïtat de l’assegurança complementària. I el tribunal ha accedit a la petició. Tal com s’indica en el comunicat que va enviar el comú, el TS argumenta que «és evident que l’execució immediata d’aquesta sentència podria comportar uns perjudicis desmesurats i de difícil reparació per a la corporació comunal, atès que s’haurà procedit a la dissolució de la mútua abans d’adoptar una decisió definitiva sobre la seva procedència». Per això accedeix a la suspensió cautelar fins que no hi hagi la resolució definitiva del procés incidental de nul·litat d’actuacions. Un pas previ i obligat si la corporació vol presentar un recurs d’empara al TC.



Des de la corporació no es van voler fer declaracions i es van remetre al comunicat, en el qual s’explica que d’acord amb la decisió judicial es mantindrà en vigor la mútua. Cal recordar que a més del litigi judicial que segueix en curs, la corporació també ha volgut involucrar el Consell General en l’afer. Tal com va explicar la cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, s’ha fet arribar tota la documentació sobre la qüestió a la Sindicatura perquè la remeti als grups parlamentaris i aquests decideixin si cal canviar la Llei dels Agents de Circulació, ja que al seu entendre l’article 36, que fa referència a la protecció social dels urbans, no seria constitucional.



La situació no deixa d’embolicar una mica més un serial que fa temps que s’arrossega i que va acabar enfrontant el TS amb el TC, sense que s’hagi aclarit encara la constitucionalitat de l’article 36.