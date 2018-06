L’MVK*25 ACA segueix fent bons progressos

L’MVK*25 ACA va participar el cap de setmana passat a la 61a Volta Ciclista a Lleida que constava de tres etapes, una competició d’alt nivell amb equips professionals continentals. La cursa va acabar amb Julio Pintado 25è de la general. «L’equip segueix creixent per afrontar curses tan importants com aquesta, és un equip molt jove i que ha d’anar creixent any darrer any per consolidar-se en el calendari nacional», explicaven des de l’equip.

A la primera etapa hi van haver moltes escapades i Pintado, Samu Ponce, Òscar Cabanas i Joel Ponce van arribar amb el pilot. Miquel Martínez i Marc Gasa van arribar amb el tercer grup. A la segona, Ponce va entrar en l’escapada del dia que va ser neutralitzada. Pintado va ser el millor classificat de l’equip en aquella jornada. A la darrera etapa, l’equip líder va marcar el ritme i va evitar imprevistos i Cabanes, Martínez i Pintado van arribar amb el pilot.