«El patrimoni ha d’estar a l’abast», diu ara el Govern

Les reaccions de diferents autoritats del país sobre el Roc de les Bruixes se succeeixen aquests dies després que la directora del Departament de Cultura encetés el debat sobre els límits de la publicitat i de la difusió sobre el monument petri. El roc mil·lenari va arribar ahir fins a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres on el portaveu de l’Executiu, Jordi Cinca, va dir sense dubtar: «Hem d’intentar que un indret de valor i patrimoni del país estigui a l’abast de qui té la inquietud de descobrir-lo i això ha de ser compatible amb la seva protecció. Hem de fer possible per posar el patrimoni a l’abast».

Converses amb Canillo

Preguntat sobre si efectivament el Ministeri de Cultura estava en converses amb el Comú de Canillo per explorar la possibilitat de posar una tanca al voltant del jaciment, Cinca va respondre que no s’havia abordat aquest tema durant el Consell de Ministres però va lloar les declaracions emeses per Mandicó el dilluns respecte dels gravats rupestres i el roc que els suporta: «Les paraules del cònsol estan basades en el sentit comú». Recordem que la màxima autoritat política de la parròquia canillenca, Josep Mandicó, va deixar clar a principis d’aquesta setmana que, a parer seu: «Prohibir l’accés al Roc de les Bruixes no té sentit».

La controvèrsia

El ministre Portaveu va reconèixer que «se n’ha parlat molt [del Roc de les Bruixes] aquests darrers dies» i va apel·lar a fugir de la controvèrsia: «L’objectiu del Ministeri de Cultura és apropar el patrimoni. Les polèmiques més enllà d’això no tenen sentit». El debat al voltant de la necessitat o no de prohibir la difusió del Roc de les Bruixes va sorgir arran de l’amenaça de sanció a l’empresa Regirarocs.