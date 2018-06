Més pressupost per afrontar el dèficit de personal museístic

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, ha anunciat avui al Consell General un augment de la partida pressupostària en concepte de personal per als museus de cara al 2019, després de reconèixer el dèficit de treballadors. «Comptem amb poc personal als museus i anem una mica justos», va admetre. L’augment de recursos previst permetrà la contractació de cinc nous guies «de plantilla fixa i s’arribarà a un total de 16», va concretar Gelabert. Aquestes declaracions van ser motivades per la pregunta del conseller liberal Ferran Costa relativa al tancament d’infraestructures museístiques per falta de personal. Una situació que segons Costa «ratlla el ridícul», ja que es va arribar a tenir el museu amb més visitants d’Andorra tancat en el Dia Internacional dels Museus. A més, el liberal va dir que la política cultural del país és «només de dits i no de fets».

Museu de Santa Coloma

La ministra va assegurar durant una de les seves intervencions que el centre d’interpretació del romànic que s’està construint a Santa Coloma per acollir els frescos de l’església adjacent acollirà «tot el romànic del centre de Pal», una situació que la cap de Museus, Marta Planas, va dir a RTVA que l’edifici era «massa petit» per encabir-ho tot. A més, Gelabert va avançar que treballen en la reorganització dels espais museístics i que, amb l’ampliació de personal, es plantegen «obrir l’església i el centre d’interpretació durant tot l’any», actualment només es poden visitar a l’estiu. Costa també li va demanar per uns suposats retards i augments de pressupost de les obres del nou museu de Santa Coloma dels quals Gelabert va indicar: «No en tinc constància».