Janitskin nega al judici tots els càrrecs de què se l’acusa

El tribunal de districte d’Hèlsinki acull des de dimecres el judici contra el periodista i polític ultranacionalista Ilja Janitskin i dues persones més (entre elles el també polític Johan Bäckman) que estan acusades d’enaltiment de l’odi a més d’altres delictes relacionats amb el joc i la violació de la confidencialitat. Després d’una primera jornada marcada per la polèmica, ja que nombrosos periodistes no van poder accedir a una sala de molt reduïdes dimensions, ahir l’activitat es va centrar en escoltar el relat de la periodista de la cadena pública YLE, Jessikka Aro. La seva intervenció va ser a porta tancada, si bé posteriorment hi va haver una part pública en la que va intervenir l’advocada d’Aro que va presentar diversos textos publicats a MV-Leht (fundada per Janitskin) en els quals considera que es persegueix a la seva clienta. De fet, Aro reclama 140.000 euros de compensació pels danys soferts, ja que assegura que des de la publicació del polític ultradretà s’ha danyat seriosament la tasca de la periodista amb l’objectiu que deixés la seva feina. Segons la fiscalia s’haurien publicat 27 articles diferents sobre la periodista de la cadena pública que contenen informació falsa.



Els dos acusats, Janitskin i Bäckman, han negat sempre haver comès els delictes de què se’ls acusa. En tot cas, el periodista i polític assegura que només es fa responsable d’aquells articles publicats sota el seu nom. Amb tot, la fiscalia finlandesa demana un any i vuit mesos de presó per a Janitskin. De fet, el fiscal va exposar que s’han presentat fins a 90 informes de delictes contra els acusats i la seva publicació en línia. Alguns d’aquests ja haurien prescrit, mentre que altres estarien sota una investigació preliminar. N’hi hauria una vintena que serien objecte de la causa que es desenvolupa actualment.



Segons informen diversos mitjans finlandesos, està previst que l’activitat al tribunal continuï, almenys, durant cinc dies més. El cas de Janitskin se segueix de prop, també, des d’Andorra, després que residís aquí una temporada i finalment fos extradit al seu país d’origen.