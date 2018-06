Alieu valora positivament la temporada del VPC

L’assemblea del VPC Andorra va decidir dijous mantenir el pressupost de 183.000 euros, xifra que espera augmentar amb uns milers d’euros més amb un parell de patrocinadors. La subvenció no canvia. D’aquesta manera, Paul Alieu, president de l’entitat, va explicar que «només es va parlar de pressupost» i que es va fer una valoració de la temporada. Així, considerava que la sènior «té una bona valoració perquè el meu objectiu era mantenir-nos i hem arribat a fer una fase classificatòria», el femení «l’objectiu era classificar-se i han fet la fase amb les millors», en cadets i júnior era aguantar la categoria. «En general estic content i és positiu la temporada que hem fet», reafirmava. «Uns diners més ens anirien molt bé», revela.

Pel que fa al futur, va destacar que aguanten el mateix bloc perquè «els sis jugadors de l’any passat es queden tots» i si «els juniors que pugen es volen quedar aquí». En aquest sentit, es mirarà el què per intentar no haver de fer fitxatges. «Vull esperar per pensar els objectius, serà en funció dels canvis a la lliga», aclaria.