Andorra, quarta al Campionat d’Espanya

La selecció nacional va fer un paper històric i va acabar quarta del Campionat d’Espanya masculí d’hoquei patins que es disputava a La Corunya. Andorra va guanyar els seus primers tres partits i es va classificar segona de grup després de perdre el darrer matx contra Madrid per 8 a 1. A les semifinals, va caure per 9 a 0 contra la magnànima Catalunya, la campiona. En el partit pel tercer i quart lloc, va perdre per 5 a 3 contra València.

Segons Roger Corral, seleccionador nacional, «marxem amb mal regust de boca perquè podíem sortir-ne molt contents, però ens ha faltat un poc d’experiència». «La competició ens servirà de cara al futur», afegia. En aquest sentit, Corral va explicar que a la semifinal en Catalunya «es va fer un bon partit fins al minut cinc de la segona part». «Ens ofegaven amb pressió alta i el segon gol de falta directa ens va desinflar, això ens va afectar anímicament i ells es van animar», explicava. El darrer partit «va ser molt igualat però mentre empatàvem a tres ens van marcar de rebot i anant a buscar l’empat ens van fer el gol definitiu».