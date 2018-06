Taula parada per a 1.500 comensals

Potser no són 40 arrossades populars, però gairebé. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va explicar que aquesta celebració, s’ha fet pràcticament des dels inicis. I malgrat ser una festa antiga, segueix seduint als escaldencs. Així va quedar demostrat al parc de la Mola. Es van veure llargues cues per aconseguir una de les 1.500 racions d’arròs que es van servir, provinents d’unes paelles que havien estat cuinades en directe pocs minuts abans.

Aquest any, a més, l’arrossada popular va tenir un caire més emblemàtic tenint en compte que es va emmarcar en els actes de celebració del 40è aniversari de la parròquia. Per aquest motiu es va fer també una trobada de pubilles, dames d’honor, fadrines i pubilletes, una trentena en total. També es van preparar més activitats per als nens i nenes, perquè ells també gaudissin de la cita.

Tampoc va faltar, com ja és tradició, l’actuació de l’Esbart Santa Anna, des dels més grans als més menudets. Tots van sortir a l’escenari a ballar abans que servissin l’arròs. Així mateix, durant el matí va tenir lloc una ballada nacional de sardanes i jocs en família, mentre que a la tarda hi va haver ball i concert. En definitiva, «activitats per a totes les edats», va destacar Marín. «Espero que tothom hagi gaudit», va afegir. La cònsol va celebrar que tots els actes que des de dijous es van celebrar per commemorar el 40è aniversari van tenir molt bona acollida.

El cap de Govern, Toni Martí, no es va perdre, un any més, aquesta arrossada. Martí va felicitar al comú per l’efemèride i també per decidir fer la celebració ara, i no esperar als 50 anys. «Malauradament» els que van fer possible la parròquia el 1978 «ja tenen certa edat», i per tant millor fer-ho pels 40, «per poder tenir el seu testimoniatge i tenir-los aquí presents» als actes de celebració.

Així mateix, va defensar que la parròquia d’Escaldes té «una mentalitat molt nacionalista», és a dir, la seva població «es fa seva la parròquia però abans que tot, el país». «Per això estic tan a gust amb la parròquia», va afirmar, informa l’ANA.