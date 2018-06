Herver i Tomàs no formaran part de la delegació andorrana a Tarragona

La llista d’esportistes andorrans que assistiran als Jocs Mediterranis s’ha vist reduïda a 31 després que es confirmés la baixa de Sandra Herver o de Joan Tomàs.

La karateka es va trencar dos ossos del canell el cap de setmana a l’Open Internacional Escaldes-Engordany. Per altra banda, Joan Tomàs no assistirà als Jocs per decisió pròpia després de participar la setmana passada a la Copa del Món i no haver fet els resultats que esperava, fet que va fer que renunciés a la participació en la competició. Segons Jordi Orteu, cap de missió, «té la mínima nostra però després de les tirades va decidir que era convenient no anar-hi». A més, Orteu va explicar que en lloc d’Albert Ponts en bàsquet 3x3 hi anirà l’Àlex Peral, ja que estava preinscrit a la llista llarga d’atletes. «Si en uns Jocs dels Petits Estats és complicat aconseguir medalles, aquí ho serà molt més, mai n’hem obtingut cap, el nivell que hi haurà en tots els esports serà molt alt i per tant, fer un top vuit seria fantàstic si no es fan medalles», manifestava.

Aquesta notícia va arribar durant la presentació oficial de les equipacions que utilitzaran els esportistes durant l’esdeveniment.

En aquest sentit, el sotsdirector d’Andbank, Josep Maria Cabanes, va destacar que «ja estem a punt de començar i per l’entitat és un plaer apostar per aquests esdeveniments, continuar potenciant els joves esportistes que, com hem vist darrerament, ens estan donant moltes satisfaccions».

D’aquesta manera, Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà, va afirmar que és un esdeveniment «on hi ha un gran nivell». «Volem agrair l’esforç que faran els atletes». «El repte dels Jocs és molt alt perquè hi ha països grossos com Espanya, França o Itàlia», assenyalava. «Potser no costarà tant com uns Jocs Olímpics però serà molt complicat», expressava. «Tot Andorra estarà darrere vostra», va recordar Martí als participants a la competició.

Per tant, Andorra participarà en atletisme, bàsquet 3x3 tant masculí com femení, ciclisme, gimnàstica rítmica, golf, judo, natació, petanca, taekwodno, tennis, tir i vela. Herver era l’única andorrana que participava en karate i, per tant, el Principat ara ja no té representació en aquest esport. Pel que fa al tir, Esther Barrugues serà ara l’única representant andorrana d’aquest esport.