Naudi insta el Govern a exigir el deute de Vall Banc

Dels 29 milions d’euros que el Govern hauria d’haver rebut de la compra de Vall Banc, a través del fons americà JC Flowers, només s’han abonat 3,8 milions d’euros. Víctor Naudi, conseller general d’SDP, insta l’Executiu a exigir que l’entitat bancària compleixi amb el deute en els terminis que es van establir. Tal com va recordar Naudi en una roda de premsa, l’AREB va dir que s’abonarien set milions d’euros en dos anys i que als cinc anys s’hauria arribat a un màxim de 29 milions. «No entenem per què el Govern no exigeix el que li deuen i no fan complir el contracte», va denunciar el progressista.



L’endarreriment dels pagaments ja es va posar sobre la taula en l’última sessió del Consell General, dijous passat, a través d’una pregunta del mateix Naudi. «El ministre de Finances va esquivar la pregunta i va evitar donar explicacions coherents», va lamentar el parlamentari. El motiu del retard, segons va assegurar el conseller Naudi, és la «incompetència total del Govern». Aquest retard, però, ja es va fer evident al setembre de l’any passat, quan es va explicar que una part del pagament depenia dels litigis a Suïssa sobre els fons bloquejats.



El president de la formació, Jaume Bartumeu, va destacar que Vall Banc va tancar el 2016 i el 2017 amb beneficis i que, per tant, té prou solvència com per fer front al deute al qual es va comprometre. «Ni el Govern ni l’AREB es preocupen per aquesta qüestió, que ha afectat moltes famílies i perjudicarà els pressupostos de l’Estat», va afegir Naudi.