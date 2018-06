Jornet tornarà a la Copa del Món al Comapedrosa

«Després del Mont Blanc i de veure com reacciona la cama, m’agradaria competir a les golden Trail Series. Em fa molta il·lusió competir amb tants grans atletes i també en algunes carreres de Skyrunning com Comapedrosa, Trofeu KIMA i Limone», explicava. En funció d’això, Jornet decidirà si córrer la prestigiosa Ultra Trail del Mont Blanc que se celebra a finals d’agost.

Tres mesos després de la fractura de peroné patida a la prova d’esquí de muntanya de la Pierra Menta, Kilian Jornet tornarà a participar al Marató del Mont Blanc que es disputa l’1 de juliol. I el seu retorn a la Copa del Món de curses de muntanya serà precisament a l’Skyrace Comapedrosa. En les darreres setmanes Jornet ja va començar a córrer amb bones sensacions i la prova de Mont Blanc serà la primera per veure el seu estat.

Per El Periòdic

