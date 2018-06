El Sant Pere d’Ordino tornarà a veure rodar les falles

Després de dècades sense rodar, les falles tornen a Ordino. Serà, a diferència de les altres quatre parròquies que també han recuperat aquesta tradició Patrimoni de la humanitat i que ho celebren per Sant Joan, el dia 28 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Pere, festiu a la parròquia. Les rodaran en un espectacle amb caire místic, acompanyats d’un ball de bruixes, a càrrec de l’Esbart Valls del Nord. L’espectacle barrejarà la tradició de les falles amb la modernitat, ja que el ball de bruixes pertany a l’espectacle Aparences, tal com va recordar la codirectora de l’esbart, Sandra Tudó, ahir durant la presentació de la festa.



I també tradició pel fet que la darrera cremada de falles -en aquest cas de les autèntiques, d’escorça de bedoll- la farà Isidre Baró, padrí de Sornàs de 85 anys, que ja les feia rodar de petit. Va ser ell mateix qui va proposar participar en aquest nou acte per Sant Pere, va explicar Roig.

Ordino acabarà així amb «l’anomalia» de no haver «recuperat les falles a l’etapa moderna» segons va confirmar Albert Roig, de l’associació de Fallaires d’Andorra. Va ser precisament Roig, amb un grup més d’ordinencs, els mateixos que han recuperat tradicions com els contrabandistes o el ball de l’ossa, que van decidir tornar a portar a la parròquia una tradició que des de finals de segle no es veia. Els fallaires, una quinzena, sortiran de la plaça Major, on es farà una primera encesa. En acabar, enfilaran fins la plaça del Prat del Call, per fer una segona encesa. I llavors serà el torn de l’Esbart Valls del Nord.



No faltaran les activitats clàssiques que es fan a Ordino per Sant Pere. Tal com ha explicat el conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització del comú d’Ordino, Xavier Herver, abans de la crema hi haurà la costellada popular amb rifa i, en acabar-la, ball. Divendres, se celebrarà la missa de Sant Pere amb aperitiu al Serrat.

Només falten dues

Roig va recordar que encara queden dues parròquies que no han recuperat la tradició de cremar falles: la Massana i Canillo. «Acabaran caient segur en els propers anys», va garantir.