Espot no descarta una llei exclusiva per a dones

Si bé l’avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació que entrarà a tràmit parlamentari properament compta amb una sèrie de mesures pensades especialment per a les dones, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha declarat «estar obert» a «aprofundir» encara més. Aquesta és la seva resposta a la petició d’Acció Feminista que reclama una llei exclusiva per a dones, ja que considera que el projecte ha de ser més ambiciós.



Espot ha dit aquesta tarda, durant la jornada del Dia Mundial del Refugiat, que ha enviat una carta a l’associació per reunir-se i parlar-ne. «Si elles consideren que hi ha més mesures que es puguin introduir en aquest moment, les introduirem», ha dit. D’aquesta manera, el ministre ha reconegut ser «perfectament conscient de la problemàtica» i no descarta que de cara a la propera legislatura es pugui abordar definitivament una llei específica d’igualtat per raó de gènere. «En primera instància, calia una llei marc general, per després atendre a col·lectius concrets», ha dit Espot. I ha afegit: «És evident que les dones, que constitueixen més de la meitat de la població, requereixen una atenció particular».

Llei pionera

Entre les mesures del text, destaca la previsió que les dones que hagin patit discriminació salarial i que tinguin una sentència que els doni la raó puguin recuperar els perjudicis econòmics causats. Aquesta mesura situarà Andorra com a pionera en la matèria.