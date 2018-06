Una última volta abans d’anar al desguàs

Una cinquantena de vehicles, d’Andorra i de fora del país, s'han trobat avui en el segon any del tradicional Crash Car emmarcat dins la Festa del Poble d’Encamp. D’aquesta manera, tal com ha explicat Raül Fernández, de la comissió de festes, la voluntat és «millorar» any rere any i en aquest sentit ha volgut fer èmfasi en el fet que la participació s'ha incrementat respecte l’any passat amb vuit vehicles arribats des de Manresa. A més, ha posat en relleu la gran quantitat d’espectadors que han anat fins a Grau Roig per veure aquesta esbojarrada cursa de vehicles i que la gent ha marxat amb la sensació d’haver gaudit d’un gran espectacle.

Esbojarrada, però segura

Per tal de garantir que ningú prengui mal, els responsables de la cursa prenen un seguit de mesures. Així, els vehicles no poden dur vidres ni tampoc els airbags de seguretat; els cinturons han de funcionar i els ocupants han d’anar amb casc. Tampoc es pot passar de segona i no es permeten les topades frontals. Es tracta de vehicles que «no estan per circular», però que amb aquesta competició arriben al final de la seva vida útil. «Quin millor comiat que participant al Crash Car», ha sentenciat Fernández. I a més, molts arriben a aquest «comiat» lluint una imatge nova, ja que els conductors els decoren amb tot tipus d’estris i pintades especials per a l’ocasió.



Cal destacar que el Car Crash ha estat un dels plats forts de la Festa del Poble que Encamp ha viscut al llarg de tot el cap de setmana. Avui també hi hagut el watervolley, una bicicletada popular a les Pardines, una hamburguesada i havaneres, entre altres propostes. La celebracions han acabat amb La Nit de les Bruixes.