Vila vol canviar el ràfting per canoes al Valira

El Comú de Sant Julià de Lòria segueix treballant per millorar tota la zona que voreja el riu Valira al seu pas per la parròquia, per tal de convertir-la en un espai on "s'hi pugui passejar", estigui "neta" i s'hi puguin fer "activitats lúdiques agradables". Fins ara l'activitat estrella dins d'aquest projecte al riu Valira era el ràfting, el qual està aturat després que la corporació decidís demanar nous informes que en determinin la seva viabilitat. El cònsol major lauredià, Josep Miquel Vila, ha explicat que encara estan esperant els resultats dels informes i que estan "a l'expectativa". Però ha afegit que s'està "reanalitzant el tema" i que sembla que, "el més adequat pel riu" és el descens en canoa, més que el ràfting. "Però haurem d'esperar els informes", ha reiterat.

El cònsol no ha volgut avançar terminis per prendre una decisió però sí que ha expressat que "com més aviat, millor". Ha plantejat que a vegades els projectes "duren més del que un es pensa" i s'han de reflexionar, "perquè ho has vist d'una manera" i després poden canviar.

Finalment, Vila ha declinat valorar les manifestacions del ministre de Turisme, Francesc Camp, que celebrava que el comú hagués decidit repensar-se el projecte del ràfting al Valira.