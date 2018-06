Riberaygua deixa L’A pel «tracte» del partit al comitè d’Escaldes

França Riberaygua va presentar fa uns dies la seva dimissió com a vicepresidenta de Liberals d’Andorra i la seva baixa com a militant del partit. El motiu, segons va assegurar ahir ella mateixa en declaracions a EL PERIÒDIC, no té res a veure amb el pacte amb el PS per anar conjuntament a les llistes parroquials en les properes eleccions generals. La decisió es deu, tal com va afirmar, al «tracte del partit envers els liberals d’Escaldes». «Nego rotundament que la meva decisió tingui res a veure amb el pacte amb el PS», va sentenciar tot remarcant que «jo estava a favor del pacte». En aquest sentit, va explicar que si no va assistir al darrer congrés liberal en el qual es va aprovar la proposta d’aliança amb els socialdemòcrates és perquè «tenia un viatge programat des de feina temps».



Tal com va avançar aquest rotatiu la setmana passada, els dirigents liberals van rebre en la darrera executiva una carta de militants escaldencs demanant que intercedissin per forçar unes eleccions al comitè local per diverses desavinences en la seva gestió. A la demanda s’hi afegia la sol·licitud de set persones que volien afiliar-se al partit. L’executiva va decidir parlar primer amb el comitè d’Escaldes-Engordany per conèixer la situació i estudiar les sol·licituds, un pas habitual, segons fonts de la formació. La negativa de tractar-ho en aquella executiva, però, no va agradar ni a les set persones que presentaven la demanda ni tampoc a altres militants. Tot va acabar amb tres baixes, entre les quals la de França Riberaygua, i la retirada de les set sol·licituds. Les altres dues baixes van ser presentades per Lluís Ferreira i Jordi Rubia, també per desavinences amb la gestió del comitè parroquial d’Escaldes-Engordany presidit per Alfons Clavera.

Negociacions amb altres partits

Les baixes a la formació liberal haurien provocat moviments en d’altres partits que han quedat exclosos del pacte per a les eleccions. En l’edició de divendres passat, aquest periòdic informava que alguns membres liberals crítics amb el comitè escaldenc estaven mantenint converses amb dirigents d’SDP i d’UL i, en alguns casos fins i tot amb Eusebi Nomen que vol crear un nou partit de dretes, per buscar un nou espai polític.



Un fet que ahir Riberaygua no va voler desvetllar tot i afirmar que «no he tancat mai cap porta però tinc molts principis als quals no penso renunciar». En aquesta línia va afegir que «no és cap afany de cadira com diuen alguns perquè de ser així m’hagués quedat amb els liberals on era més fàcil aconseguir-ne una». Sobre la possibilitat de pactar amb altres partits o fins i tot de formar una plataforma conjunta, l’advocada es va limitar a dir que «ja es veurà».