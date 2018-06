Entre el ‘Fuenla’ i el Manresa

El destí de Joan Peñarroya segueix sent un misteri. Fa uns dies sonava com a candidat a dirigir l’Herbalife Gran Canària però ahir l’equip va anunciar el fitxatge de Salva Maldonado i avui serà presentat de manera oficial.

No obstant això, ha entrat un nou protagonista al ball de banquetes: el Baxi Manresa. Fins fa un parell de dies semblava que no hi hauria canvis però ahir l’entitat va anunciar que Diego Ocampo es desvinculava del club. En aquest sentit, passaria a dirigir el Barça Lassa B a LEB Or. «El tècnic d’Ourense ha decidit marxar i així ho va comunicar al Bàsquet Manresa, que ha hagut de negociar amb ell la seva sortida. El Bàsquet Manresa vol agrair la feina de Diego Ocampo durant el període en què s’ha fet càrrec com a primer entrenador del nostre equip», va explicar el club en un comunicat.

D’aquesta manera, segons va publicar Regió7, el candidat preferit per a l’entitat és Joan Peñarroya, un home de la casa que té un gran vincle amb el club, equip amb el qual ostenta el rècord de partits jugats com a jugador. A més, el seu fill forma part del planter i, per tant, Peñarroya podria quedar-se a la seva ciutat. No obstant això, és molt possible que el tècnic vulgui un projecte més ambiciós i podria ser que també esperés alguna oferta de l’estranger.

Així mateix, Peñarroya es va reunir també el Montakit Fuenlabrada, club que també vol els seus serveis. L’equip encara no té entrenador i després de l’anunci de renovació de Svetislav Pesic a la banqueta de l’FC Barcelona Lassa, era, juntament amb el Manresa, l’únic equip sense entrenador. Així mateix, el Fuenla té més pressupost que els bagencs i, per tant, podria ser un projecte, a priori, més interessant per a Joan Peñarroya. Per altra banda, l’equip disputarà aquesta temporada la Basketball Champions League, i aquest pot ser un altre motiu interessant.