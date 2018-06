El Tic Tapa Sant Julià no pot amb el Gzira United

L’Estadi Comunal d’Andorra va acollir el primer partit de la ronda preliminar de l’Europa League que disputaven el Tic Tap Sant Julià i el Gzira United. El partit va començar amb molta intensitat i Perdro Muñoz va provocar un penal sobre Amadou Samb, que va ser l’encarregat de transformar-lo al minut 22. En aquell moment va tocar espavilar i collar al rival, però el Gzira mostrava la seva força, mentre, per sort, el porter, Kevin Nicolas Ratti, va es mostrava la seva classe en una bona oportunitat maltesa al minut 37. Joel Mendez va tenir l’ocasió d’empatar al 43, després d’un penal que no es va estavellar al pal. Rodolfo Soarez no va tenir més remei que fer la falta a Ramael.

En la segona part, els lauredians van començar amb ganes i plantant cara al rival, seguint en la mateixa bona línia de tot el partit. El Gzira es va apropar amb perill al 65 però Vinasco va aparèixer per desviar-la a córner i després va arribar una oportunitat clara dels locals de Lee, ja que estaven augmentant el ritme, intentant remuntar per treure un bon resultat. Però diverses accions ofensives molt bones no van ser suficients per empatar. Malauradament, al minut 87, el brasiler Jorginho va rebre una passada sensacional i va transformar el segon gol dels maltesos, que se n’anaven a casa amb un resultat més que favorable. Ara, als lauredians els tocarà remuntar amb tot en contra. Tenen molta feina a fer però estan convençuts de què els posaran les coses difícils.

Segons Jesus Barón, tècnic local «el resultat és massa càstig per l’esforç que hem fet». «Hem portat el partit a un ritme molt alt, llàstima del penal, me’n vaig molt content amb els meus jugadors», comentava. «Ens hem adonat que no som pitjors que ells, que podem competir de tu a tu i estic convençut que a la tornada els donarem guerra», remarcava. Així mateix, va destacar que «ells han anat amb cinc al darrere, i això ha fet molt que costés molt arribar amb espais, hem sigut millors que ells en joc», assegurava. «Esperàvem un partit físic, hem estat bé al darrere i tenim bones expectatives per la tornada», sentenciava