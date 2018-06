Els reclusos de la Comella podran realitzar estudis a la UNED

El seu objectiu és incrementar el nivell formatiu i cultural de la població reclusa, possibilitant, a través de la metodologia a distància, el seu accés als estudis universitaris. La UNED posa a disposició dels estudiants interns en centres penitenciaris diversos serveis i materials com un sistema d'orientació i tutories setmanals de les quals es poden beneficiar els qui vulguin fer el curs d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys.

Els interns a la presó de la Comella veuran facilitat el seu accés als estudis superiors gràcies al conveni que signarà el Govern amb la Universitat d'Educació a Distància (UNED). El ministre Jordi Cinca ha explicat, en la roda de premsa posterior a la sessió setmanal del consell de ministres, que s'ha triat aquest centre universitari per la seva experiència i perquè té un programa específic. Aquest programa d'estudis en centres penitenciaris es va posar en marxa a Espanya l'any 1982.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació