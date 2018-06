Cinca considera agoserades les crítiques a les mesures sobre l'habitatge

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha qualificat com “d’agosarat” que des de l’oposició, concretament des del Partit Socialdemòcrata, es valorin les mesures que preveu el projecte de llei de mesures urgents relatives a l'arrendament d’habitatges sense que estiguin en marxa, i ha recordat, de la mateixa manera que ho va fer el titular d’Afers Socials la setmana passada, que les forces polítiques haurien de posar “alternatives sobre la taula” perquè puguin ser debatudes.



D’aquesta manera, Cinca ha defensat que el Govern ha intentat “aportar solucions” a un problema, el de l’habitatge, “que no ha negat mai” i ha conclòs que facin el que facin el president del PS, Pere López, “sortirà a criticar-ho”. De fet, considera que aquesta actitud és “inherent” al moment polític actual en què des de l’oposició intenten posicionar-se com a "alternativa" de govern a Demòcrates per Andorra.



Qüestionat sobre l’acampada de 24 hores que Podem Andorra, l’USdA i el SAT han promogut entre dimarts i dimecres a la plaça del Poble en protesta pels preus de l’habitatge de lloguer, Cinca ha manifestat el “respecte” davant qualsevol iniciativa que es pugui promoure des de la societat civil i ha afegit que aquesta protesta no fa sinó constatar un problema que el mateix executiu ha admès i que ha intentat “pal·liar” amb la llei òmnibus que van aprovar la setmana passada en consell de ministres. Amb tot, ha reconegut que no es tracta ni “d’un problema nou ni de fàcil solució”.