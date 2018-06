Cinc punts de connexió wifi gratuïts al Pas de la Casa

La xarxa d’Andorra wifi es va implantar al 2014 en l’eix comercial de les avingudes Meritxell i Carlemany. Des de l’inici del servei la parapública ha registrat 420.000 persones diferents, 99.600 de les quals van fer-ne ús en els quatre primers mesos del 2018. Pràcticament totes les persones que fan ús del servei són turistes, tot i que el 10% dels usuaris són gent del país. Actualment, Andorra wifi cobreix 40 zones d'arreu del territori. Andorra wifi dona una connexió a Internet gratuïta de 20 megues durant quinze minuts, tot i que els usuaris també poden comprar un forfet per poder tenir accés a Internet d’alta velocitat.

“El Pas de la Casa és una de les zones d’Andorra amb una activitat comercial i una zona de turistes important, per això hem volgut dotar a la població del servei de wifi gratuït”, ha explicat el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, durant l’acte d’inauguració. També hi han assistit el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres Arauz, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal.

Per El Periòdic

