La nova llacuna exterior de Caldea obrirà l’estiu del 2019

Els responsables de Caldea van donar a conèixer durant l’assemblea general celebrada dimarts que la nova llacuna exterior de vidre que es va anunciar l’any passat entrarà en funcionament l’estiu del 2019. La piscina sobresortirà de la terrassa exterior i tindrà una secció transparent amb vistes al riu Valira. La inversió és d’un milió d’euros i la previsió és que les obres puguin començar al gener.



Durant l’assemblea també es va informar del tancament de comptes de la Semtee de l’exercici 2017. Tal com ja havia avançat EL PERIÒDIC s’ha aconseguit tancar amb 245.000 euros de benefici, aconseguint així el primer resultat positiu en quatre anys. El flux de caixa ha estat de més de 3,3 milions d’euros. Per tot plegat es va decidir repartir 750.000 euros en dividends, de manera que els accionistes rebran a la tardor 15 euros per acció (cinc euros més que en l’exercici 2016). El director general de Caldea-Inúu, Miguel Pedregal, va destacar que «l’ambient és positiu i de confiança en el negoci que cada vegada està més consolidat». En aquest sentit va indicar que «s’han superat els dubtes».