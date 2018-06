Eudal i Vázquez segueixen com a entrenadors ajudants

El MoraBanc Andorra segueix tancant acords de cara a la nova temporada i ahir va anunciar que David Eudal i Paco Vázquez seguiran sent els ajudants en el cos tècnic del primer equip.

Els dos han desenvolupat aquesta tasca les dues darreres temporades en què el club ha aconseguit els millors resultats de la seva història. David Eudal és el seleccionador nacional de bàsquet i actualment està a San Marino dirigint l’equip nacional a l’Europeu de Petits Estats i Paco Vázquez forma part del cos tècnic de la selecció espanyola que disputa aquesta setmana, partits de finestra FIBA en la fase de classificació pel mundial.

En aquest sentit, «els dos ajudaran a Ibon Navarro a mantenir la identitat que ha tingut l’equip les darreres temporades i que tan bons resultats ens ha donat», destacava el director esportiu del MoraBanc Andorra, Francesc Solana. «Els dos no han parat de créixer com a entrenadors i això també ens dona molt», afegia.

Diagne i Walker podrien seguir

Per altra banda, Solana va donar a conèixer ahir a RNA que «el Moussa Diagne del mes d’octubre no té res a veure amb el Diagne del mes de maig» i que, per tant, li faran una oferta si queda lliure aquesta temporada. No obstant això, no pot seguir cedit i els blaugranes estan pensant si descartar-lo. Per altra banda també va comentar que David Walker «entrarà al tanteig si no accepta la proposta de renovació, té límit». A més, creu que «un altre any amb nosaltres l’ajudarà a enlairar-se».