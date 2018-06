Llovera s’enfronta a un complicat escenari

Albert Llovera i el seu equip PCR Sport comencen avui el quart meeting vàlid per al Campionat del Món de Rallycross2. El pilot andorrà afronta el repte suec amb cert desavantatge. Durant aquestes dues setmanes d’inactivitat en el RX2, ha tingut al seu proto a més de 2.000 quilòmetres i, en conseqüència la possibilitat de fer qualsevol evolució en la mecànica s’ha hagut d’ajornar fins a la tornada de terres escandinaves.

Per altra banda, el Höljes Motorstadion, escenari de la competició, està situat a la zona fronterera amb Noruega, a gairebé 500 quilòmetres de localitats sueques tan conegudes com la capital, Estocolm, o Göteborg. Un any més, s’espera que les graderies del circuit de 1.200 metres (60% d’asfalt i 40% de terra), les naturals i les artificials, estiguin fins a la bandera d’afeccionats amb ganes de veure les evolucions dels participants en el RX. A part, se superaran els 35.000 espectadors en el Höljes Motorsatdion.

«És la pista més exigent del campionat. A més la llista de 31 inscrits és la més nombrosa fins al moment. Destacar que una vintena d’aquests rivals són noruecs o suecs, que es troben al moment àlgid de les seves competicions regionals. O sigui que estan competint dia sí, dia també», remarcava.

«El nostre objectiu, a priori, és fer alguns quilòmetres al volant del proto en alguna pista de la zona. Si això no és factible, aprofitarem al màxim les 2 sèries lliures programades per l’organitzador», destacava.