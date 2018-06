Alta assistència a la missa a la capella de Sant Pere

Un any més, i tal com marca la tradició, els ordinencs han pujat fins la localitat del Serrat per assistir a la missa a la capella de Sant Pere, coincidint amb la festivitat de Sant Pere d'aquest divendres 29 de juny. El temps ha acompanyat, i tenint en compte que l’assistència ha estat nombrosa, la missa s'ha celebrat a l'exterior de la capella. Hi han assistit autoritats comunals, entre elles els cònsols major i menor d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba. En acabar, el centenar d'assistents, adults però també infants, han anat fins a l'hotel Bringué, on s'ha ofert el ja tradicional aperitiu per acabar de tancar la festa parroquial. Una festa que tindrà continuïtat aquesta mateixa nit, amb l'inici del Roser d'Ordino. Donarà el tret de sortida a les dotze de la nit amb el repic de campanes i s'allargarà fins dilluns vinent.