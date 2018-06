Comiat amb victòria del bàsquet 3x3 femení

La victòria de la selecció femenina davant Eslovènia per 21 a 19 a la pròrroga va tancar la participació dels equips de bàsquet 3x3 als Jocs Mediterranis. L’equip format per Clàudia Guri, Clàudia Brunet, Cristina Andrés i Anna Mañà va plantar cara a les seves rivals durant tot el campionat. El conjunt masculí, format per Eric Mart, Jordi Moliné, Eduard Fernández i Àlex Peral, també va donar una bona imatge i tot i no haver pogut guanyar cap partit, va donar molta guerra als rivals contra els quals es va enfrontar.

En vela, Gorka Arajol va aconseguir una bona vuitena posició a la darrera regata i va acabar 16è del campionat.

Per la seva part, en taekwondo, Jorge González va perdre contra Achraf Mahboubi per 5 a 25 i en gimnàstica rítmica, Andrea Ramos, Judith Flinch i Jessica Pereira no van poder passar a la final. Van quedar en les posicions 20, 21 i 22.

En petanca, Frederic Breton i Bruno Santmann van perdre per 13 a 3 contra Espanya. H