La Pobla de Segur reviu la tradició dels rais pel riu

Fidel a la tradició, el primer cap de setmana de juliol la Pobla de Segur ha tornat a reviure l’antic transport fluvial de la fusta per la Noguera Pallaresa. Una vintena de raiers amb quatre embarcacions de més de 15 metres van baixar els prop de sis quilòmetres que separen la presa de Llania i el Pont del Claverol. Aquest any se celebra que fa 40 anys que un grup de poblatans van tornar a fer baixar els rais pel riu com antigament amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica i posar en valor l’ofici de raier al Pirineu català.



Alguns dels visitants que van voler veure aquesta tradició en primera persona van ser l’Enric Guilera, que van venir de Sant Cugat amb la seva dona i una parella d’amics, o la Laura Motrel i el Raul Rico, que venien des de Madrid. La Laura Motrel va explicar que van anar-hi per primera vegada a la Pobla de Segur i que s’havien volgut posar tant en el paper que fins i tots s’han vestit de manera tradicional com els raiers.



Històricament els raiers construïen embarcacions fetes de troncs i les conduïen riu avall per transportar la fusta des dels boscos del Pirineu fins arribar al mar al sud de Catalunya. Als anys 30 del segle passat, però, la construcció de preses i la millora de les infraestructures que van fer més rendible el transport per carretera van condemnar l’ofici a la desaparició.