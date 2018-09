El Govern «treballa» per aprovar els entorns protegits pendents

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir que el Govern «està treballant» en l’aprovació dels quatre entorns de protecció pendents per a aquesta legislatura, després que a pocs mesos del seu final només se n’hagin aprovat dos, el dels santuaris nou i vell de Meritxell i el de Sant Serni de Llorts. Aquest últim va ser validat ahir mateix pel Consell de Ministres. Cinca va assegurar que «no és fàcil» arribar a l’aprovació d’un entorn de protecció, ja que «hi ha una necessitat de recursos per portar-los a terme considerable». Els altres quatre entorns protegits que la ministra de Cultura, Olga Gelabert, es va proposar tenir enllestits en aquesta legislatura són els de Sant Serni de Nagol, Sant Romà de les Bons i la Torre dels Moro, la Casa d’Areny-Plandolit i l’església de Sant Corneli.

nova incorporació / El decret per a la creació de l’entorn de protecció de Sant Serni de Llorts aprovat ahir estipula les dues zones que el regeixen. La primera, anomenada d’acompanyament, que és la més pròxima al monument, i per a la qual s’estableixen una sèrie de criteris destinats a preservar la imatge del monument i del seu context més immediat. Aquesta zona està determinada per la Llei de patrimoni cultural, i té en compte les parcel·les que estiguin a tocar o situades a 20 metres de l’església. Els criteris d’aquesta zona són definitius i la gestió depèn del Govern. La segona zona és gestionada pels comuns, va més enllà del perímetre de 20 metres. En aquesta zona hi ha una continuació del context del monument i de la major part de les visuals i elements arquitectònics i paisatgístics que acompanyen el BIC, va informar el Govern.H